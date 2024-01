Homem é preso em Cotia com mais de 620 maços de cigarros roubados

Carga foi avaliada em R$ 46,2 mil

Foto: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) apreendeu, no sábado (27), mais de 620 maços de cigarros roubados. Um homem foi preso e o carro em que ele estava, também fruto de roubo, foi recuperado. O caso ocorreu em Cotia.





Segundo a PM, as equipes foram informadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre uma denúncia de roubo de carga em andamento e iniciaram as buscas pelos criminosos.





Durante o patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270), os policiais militares identificaram um veículo com as mesmas características do que foi usado na ação criminosa, mas na tentativa de abordagem, o motorista fugiu.





Após cerca de 5km de acompanhamento, percorrendo ruas de Osasco e Cotia, o condutor perdeu o controle da direção e foi abordado. O carro em que ele estava apresentava uma queixa de roubo registrada na cidade de Itapevi.





Dentro do veículo, os PMs localizaram 13 caixas contendo 624 maços de cigarros, avaliados em mais de R$ 46,2 mil, além de algumas cartelas com lâminas e um aparelho bloqueador de sinal de GPS.





O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.