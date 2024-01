Mulher registra B.O após homem se masturbar próximo ao seu carro em Cotia

Caso ocorreu nesta sexta-feira (26) na Estrada do Furquim

Estrada do Furquim. Foto: Google Street Views

Uma mulher, de 33 anos, registrou um Boletim de Ocorrência após ter visto um homem se masturbando na altura do número 420 da Estrada do Furquim, em Cotia. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (26).





No BO, ela narra que estava indo ao trabalho de carro pela via quando percebeu que um homem se aproximou de seu veículo, abaixou as calças e começou a se masturbar.





Ela descreve as características do homem: usava uma blusa de moletom com capuz na cor cinza e uma calça azul com listra branca na vertical do lado. Segundo ela, o homem é branco e tem de 1,70 a 1,80 metros de altura.





A vítima ainda diz que não foi a primeira vez que isso correu. De acordo com ela, no dia 8 de janeiro, também na parte da manhã, o mesmo homem teria se masturbado próximo ao seu carro no mesmo local.





“Por conta do Animália Park, vejo que as vezes passam algumas mulheres andando sozinhas naquela região, pois devem ser funcionárias do parque. Estou denunciando para que algo mais grave ainda não aconteça com outras mulheres”, diz ela no boletim de ocorrência.





O caso foi registrado como Importunação Sexual e deve ser investigado pela Delegacia de Cotia.