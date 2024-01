São Roque vai realizar ‘Feirão do Emprego’ com mais de 260 vagas para supermercado

Candidatos devem comparecer ao local com um documento original com foto e duas cópias do currículo; saiba mais

Foto: Google Street Views

São Roque recebe, no dia 31 de janeiro, um novo Feirão do Emprego com mais de 260 vagas no supermercado São Roque.





A ação acontece das 09h às 16h no Recanto da Cascata (Salão Jussara), localizado na Av. Antônio Maria Picena, 34, na Vila Junqueira.





Os candidatos devem comparecer ao local com um documento original com foto e duas cópias do currículo. A seleção será realizada pela equipe do supermercado.





Confira a lista completa de cargos disponíveis:





Açougue

Ajudante (diversos setores)

Auxiliar de Escritório

Balconista (diversos setores)

Caixa

Conferente

Empilhadeirista

Endereçamento

Motorista Categoria D

Operador de Caixa

Padeiro

Repositor (diversos setores)

Remonte

Resuprimento

Separação (FLV e Mercearia)

Zeladora