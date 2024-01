VÍDEO: Homem esfaqueia mulher e é morto a tiros por ex-genro da vítima

Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque; mulher segue internada e terá de passar por uma cirurgia de reconstrução do rosto

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Um homem, de 41 anos, morreu baleado enquanto esfaqueava sua ex-companheira, em Carapicuíba. Ele foi morto pelo ex-genro da vítima, que passava pelo local e viu o ataque. O caso ocorreu na última sexta-feira (19).





A mulher, de 49 anos, continua internada e terá de passar por uma cirurgia de reconstrução do rosto. Ela teve diversos ferimentos e um corte profundo entre o queixo e o pescoço. Foram sete facadas no total.





FLAGRANTE





Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque. A mulher é vista correndo na rua, aos gritos, seguida pelo ex, que desfere golpes nela com uma faca “peixeira”. Logo em seguida, surge um homem de regata, que saca uma arma. O disparo pode ser ouvido (veja abaixo).









Segundo a polícia, o homem que atirou tem registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) e é ex-genro dela. A mulher tem uma filha que já foi casada com ele.





De acordo com a investigação, o atirador chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o ex-companheiro da vítima, que não resistiu ao tiro e morreu. Ele também levou a mulher ferida no carro dele para um hospital da região.





O homem compareceu nesta segunda-feira na delegacia, onde deu a sua versão para o que ocorreu. Ele alegou que deu apenas um disparo para defender a ex-sogra.





Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, homicídio e violência doméstica no 2° Distrito Policial de Carapicuíba.





(Com informações do G1 e Metrópoles)