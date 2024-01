Moradores temem desabamento de imóvel em Cotia; Defesa Civil diz que não há risco

Local está interditado desde o dia 19 de janeiro; veja o que disse a Defesa Civil em resposta aos moradores

Imagem enviada ao Cotia e Cia opela moradora Ana Paula

Moradores da região do bairro Nakamura Park, em Cotia, estão preocupados com um imóvel localizado na rua dos Bandeirantes que está interditado desde o dia 19 de janeiro. Eles temem que a edificação desabe e cause acidentes, já que a via é movimentada por veículos e pedestres.





“Essa casa está com sério risco de desabamento. A Defesa Civil veio até o local depois de um dia de chuva intensa, mas apenas isolou o local e nunca mais apareceu. Temos que passar todos os dias por essa descida para chegar até em casa e corremos o risco de, a qualquer momento, desabar e atingir algum carro”, relatou Ana Paula ao Cotia e Cia.





Procurada, a Secretaria de Defesa Civil de Cotia informou que no local há uma obra em construção e que “houve o colapso apenas do muro de divisa que tinha função de muro de contenção". “Foi verificado que a estrutura da casa é separada da estrutura do muro e, portanto, não corria risco de desabamento”, disse.





A pasta explicou também que o proprietário já foi notificado quanto à interdição do local e também teve sua obra embargada, “ficando a obrigação de refazer o muro de contenção para restabelecer a situação do local.”





LEIA ABAIXO A NOTA DA DEFESA CIVIL NA ÍNTEGRA





“Informamos que a Defesa Civil trabalha para prevenir acidentes e, considerando que não há riscos de desabamento da edificação, tão somente do muro de divisa (que já se encontra colapsado em sua maior parte), o qual está devidamente isolado para evitar que desavisados passem pelo local, tem-se que o papel da Defesa Civil resta em acompanhar o desenvolvimento da situação para novas análises, caso haja mudança do cenário exposto. Por outro lado, o proprietário já foi notificado quanto à interdição do local e também teve sua obra embargada, ficando a obrigação de refazer o muro de contenção para restabelecer a situação do local.”