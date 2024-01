Inscrições abertas para o concurso público com mais de 1,2 mil vagas em Cotia

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, podendo ser de R$35,00 a R$ 165,00





A prefeitura de Cotia abriu nesta segunda-feira (29), as inscrições para dois concursos públicos com um total de 1.207 vagas nas áreas de educação e saúde. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, podendo ser de R$35,00 a R$ 165,00. As inscrições seguem até dia 23 de fevereiro e o pagamento deverá ser feito até o dia 26 de fevereiro de 2024.