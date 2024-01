Márcio Camargo assume cargo no instituto de previdência dos servidores de Cotia

Decreto foi publicado nessa terça-feira (30) pelo prefeito Rogério Franco

Ex-deputado Márcio Camargo. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Márcio Camargo foi nomeado para o cargo de diretor de comunicação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia (Cotiaprev). O decreto foi publicado nesta terça-feira (30) pelo prefeito Rogério Franco (VEJA AQUI).





Segundo o documento, Rita Costa Pinheiro, que ocupava o cargo, foi exonerada.





O Cotiaprev é o órgão responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos do Município, Câmara Municipal e das Autarquias municipais. A sede do instituto fica na Rua Topázio, 52, no Jardim Nomura.





QUEM É MÁRCIO CAMARGO





Márcio Camargo é de uma família tradicional na política brasileira. Seu tio José Camargo foi deputado federal por 20 anos e o irmão Carlão Camargo foi deputado estadual, secretário e vereador e prefeito de Cotia por dois mandatos.





Márcio também foi secretário de várias pastas em Cotia desde o primeiro mandato de Carlão Camargo, iniciado em 2009.





Em 2014, candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Social Cristão (PSC) e elegeu-se com 69.624 votos.