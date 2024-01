Edital de concurso público não exige CNH para vaga de agente de trânsito em Cotia

Edital foi publicado nesta semana pela prefeitura, que não respondeu sobre a ausência do requisito no documento

Foto: Prefeitura de Cotia

concurso público 04/2024, promovido pela Prefeitura de Cotia por meio da empresa RBO Assessoria Pública. A falta de um requisito chamou a atenção no edital dopromovido pela





Dentre as 580 vagas em 37 áreas, 8 serão disputadas para agente de trânsito, com salário podendo chegar a mais de R$ 5 mil.





Acontece, que o edital não cita a necessidade de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O requisito mínimo exigido é ensino médio completo.





Apesar disso, no próprio edital há as atribuições do cargo e, entre elas, está “dirigir viaturas, acionando os seus equipamentos, conduzindo-as dentro dos limites do Município, exceto em casos específicos determinados por instrução superior, sempre observando as regras de trânsito.” E “operar o trânsito de veículos”





A falta da CNH como requisito no edital contraria, inclusive, as normas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), que diz que todo agente deve ser habilitado, pelo menos, na categoria B (habilitação para conduzir carro).





Cotia e Cia questionou a prefeitura sobre a falta da exigência, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.