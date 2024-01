Prefeitura de Cotia vai distribuir leite para famílias de baixa renda; veja os requisitos

Segundo a prefeitura, projeto atenderá 270 famílias por mês; veja como se inscrever

Imagem: Divulgação / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia lançou um novo projeto através da Secretaria de Desenvolvimento Social chamado de ‘Nosso Leite’. A iniciativa integra o Programa Social ‘Cotia que Cuida’.





O projeto, segundo a prefeitura, atenderá 270 famílias por mês, com a entrega de quatro unidades de leite em pó integral instantâneo pelo período de quatro meses.





“O produto entregue será fortificado com vitaminas A, C e D, pirofosfato férrico e emulsificante lecitina de soja. Serão contempladas famílias que não fazem parte do programa estadual ‘Viva Leite’”, explicou.





REQUISITOS PARA PARTICIPAR





Para participar, as famílias devem estar inseridas no Cadastro Único e ter crianças de 6 a 15 anos de idade.





Além disso, é preciso que as famílias tenham renda mensal de até dois salários-mínimos comprovados por meio do Número de Identificação Social (NIS).





As inscrições devem ser feitas pelo CRAS CREAS On-line, no Whatsapp (11) 96900-7500.





Serviço





Projeto Nosso Leite





Inscrições: CRAS CREAS On-line - Whatsapp (11) 96900-7500, enviar um ‘olá’, escolher a opção 9 (Fundo Social), na sequência, a opção 1 e seguir com os dados solicitados.





Público: Famílias com NIS e CadÚnico (atualizados), renda de até dois salários mínimos e que tenham crianças de 6 a 15 anos de idade.





Distribuição de quatros unidades de leite em pó integral por quatro meses.