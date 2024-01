Cotia lança edital de concurso público com 150 vagas para Guarda Civil

Concurso para a GCM será realizado após 16 anos; veja os detalhes

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia lançou, nesta sexta-feira (12), o edital do concurso público com 150 vagas para Guarda Civil Municipal (GCM). O documento foi publicado no site da prefeitura.









Serão 120 vagas para homens e 30 para mulheres. O concurso será aplicado pela banca RBO Concursos. As inscrições iniciam no dia 22 de janeiro e encerram no dia 16 de fevereiro. A prova, segundo o edital, está prevista para março. A taxa de inscrição é de R$59,00.





Há 16 anos não é realizado um concurso para contratação de novos GCMs em Cotia. O último foi em 2008, ainda na gestão do prefeito Quinzinho Pedroso.





SALÁRIO E BENEFÍCIOS





De acordo com o edital, os salários iniciais serão de R$ 1.455 + 100% de adicional risco de vida + 50% de RETGC (Regime Especial de Trabalho de Guarda Civil) e benefício de auxílio transporte.





REQUISITOS





O edital detalha que o candidato deve ter ensino médio completo, ser habilitado, no mínimo, para a condução de veículo motorizado nas categorias "A" e "B" e ter estatura mínima de 160 cm.