Cotia publica mais um edital de concurso público com 580 vagas para 37 áreas

Na semana passada, a prefeitura já havia divulgado outros 3 editais de concursos públicos: um para a, outro para a área dae o terceiro para a. As inscrições desses três concursos já estão abertas

Veja abaixo algumas das vagas do edital 04/2024:

Agentes de serviços gerais, auxiliar administrativo, roçador, agente de Defesa Civil, agente de trânsito, agente técnico fiscal, assistente de almoxarifado;

Motorista de veículos leves e pesados, técnico de informática, técnico de segurança do trabalho, arquiteto;

Assistente social, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, nutricionista, psicólogo, turismólogo.

As inscrições devem ser feitas. Elas serão abertas no dia 8 de fevereiro e encerrarão no dia 1º de março.