‘Cartas para Ontem’: Wil Delarte estreia nova coluna no Cotia e Cia

O poeta e escritor cotiano Wil Delarte vai estrear, em fevereiro, sua nova coluna no Cotia e Cia, intitulada ‘Cartas para Ontem’.

Sobre a nova coluna, o escritor explica que “está munido pela vontade de exercitar uma forma que ainda não havia testado” e que os textos prometem surpreender em forma e conteúdo.

“Serão cartas para qualquer pessoa, ou melhor, para qualquer ‘coisa’. Algo totalmente em aberto a um destinatário totalmente em aberto, que poderá ser um parente morto, um amigo de infância, algum famoso, eu mesmo, uma entidade ou até forças da natureza”, detalha.

Como pano de fundo, a coluna poderá trazer temas importantes ou até mesmo notícias que estão em foco, mas o certo é que terá muito lirismo e aquele jeito peculiar do Wil contar as coisas.

Sobre o título da coluna, ele nos explica:

Cheguei a esse título por conta de sua significação dupla, uma certa ambiguidade, sabe? Ao mesmo tempo que posso entender que é uma carta destinada ao passado (ao ‘ontem’), ou a alguém desse passado, o termo ‘para ontem’ indica também algo ‘emergencial’, que já passou da hora de vir à tona e se resolver, ou seja, seu ponto é do presente para o futuro, o oposto do primeiro sentido. Saca a expressão ‘isso é para ontem!’? Ou seja, o título deixa em aberto também a questão do tempo, ou dos ‘tempos das cartas’, e ao leitor caberá compreender ou sentir onde toca cada uma