VÍDEO: Homem se esconde dentro do rio Tietê após abandonar carro furtado

Caso ocorreu em Osasco nessa quarta-feira (24); veja

Imagem: Divulgação / PM

A Polícia Militar prendeu dois homens, nessa quarta-feira (24), em Osasco, após fugirem de uma abordagem. Um deles ainda tentou se esconder dentro do rio Tietê, mas acabou sendo localizado e detido (veja o vídeo no final da reportagem).





Segundo a PM, a dupla estava dirigindo um carro furtado. Após perseguição, o carro foi abandonado na avenida Bandeirantes e um deles foi preso.





O segundo homem conseguiu fugir por uma área de mata, às margens do rio Tietê. As buscas foram realizadas com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e de uma barcaça, embarcação que realiza a limpeza do rio.





Após cerca de duas horas, ele foi localizado submerso na água do rio. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil da região.