Aviário do Animália Park está entre os 100 melhores projetos de arquitetura do mundo

O ArchDaily, uma das principais plataformas da área, escolheu o local, que abriga 576 espécies, entre os 100 melhores projetos de 2023

Foto: Animália Park / Divulgação

O aviário do Animália Park, em Cotia (SP), foi escolhido pelo site de arquitetura ArchDaily, uma das principais plataformas da área, como um dos 100 melhores projetos do ano de 2023.





A área, chamada Animália Forest, tem 10 mil metros quadrados e 25 metros de altura, conta com 576 espécies - 401 aves de espécies variadas - mutuns, atobás, papagaios, araras, tucanos, entre outros.





O Animália Forest abriga também mamíferos como antas, veados, cutias, ariranhas e lontras, além de répteis como jabutis, tartarugas d’água, cágados de barbicha e jiboias arco-íris.





Foto: Animália Park

Anualmente, o ArchDaily avalia milhares de novos projetos que compõem a maior biblioteca de arquitetura on-line do mundo. Os 100 principais projetos da lista do ArchDaily representam uma espécie de “conversa global no mundo da arquitetura” e, de acordo com o site, são projetos que desafiam os limites, apontam tendências e adotam práticas ecologicamente responsáveis ou repensam a forma como usam os espaços, mostrando o mundo instigante e dinâmico do design.





“Recebemos com muita alegria, orgulho e satisfação essa notícia, esse reconhecimento. O Animália completou apenas seis meses e tudo aqui foi pensado pelo binômio da preservação e da conservação da fauna, da flora e dos recursos naturais como um todo”, explica o CEO do Grupo ExpoAqua, Anael Fahel.





Quem visita o aviário do Animália encontra centenas de aves soltas, interagindo entre elas e com os visitantes. Segundo o parque, a maioria dos animais são nativos e muitos deles ou estão ameaçados de extinção ou então foram resgatados.