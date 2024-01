Cotia inaugura paisagismo urbano com 5 mil plantas e mão de obra de ex-catadores

Espaço foi implantado em parceria com a AstraZeneca

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia inaugurou, nessa quarta-feira (24), o paisagismo urbano realizado em parceria com a empresa AstraZeneca do Brasil em frente à sede do Executivo municipal.





O local imprimiu uma nova paisagem com a vida natural e colorida de mais de cinco mil mudas, entre plantas e árvores.





Segundo a prefeitura, as mudas utilizadas foram compradas de pequenos agricultores de Cotia. Além disso, ex-catadores de recicláveis foram capacitados para montarem o jardim e tiveram oportunidade de emprego.





O projeto foi assinado por Lê Andrade, paisagista da Plantas Fazendas Urbanas. Foram utilizados seis mil m² de substrato com terra adubada, 4,5 mil m² de grama e 5 mil mudas de plantas de diversas espécies, como: ipês, tipuanas, quaresmeiras, grama esmeralda, ixoras, agapanthus, barbas de serpente, guaimbês, iresines, cinerarias, jaboticabeiras, fênix curada e belas emílias.





"Com a vegetação plantada no local, coloca-se fim a um antigo problema de terra escorrendo em dias de chuva. As espécies plantadas ajudarão a segurar a umidade do solo e darão sustentação ao talude. Antes do plantio, foi feita a drenagem de todo o espaço e a instalação de canos para sustentação e contenção, evitando desabamentos", explicou a prefeitura.