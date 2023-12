Parque em Itapevi é apenas um ensaio para o futuro, diz dono da Cacau Show

"Temos um tema muito rico. Queremos trabalhar intensamente com o olfato, a luz, o som, proporcionando uma experiência imersiva. Se não for assim, não faz sentido para nós"

Parque na Mega Store de Itapevi. Foto: Reprodução

Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, está cada vez mais empolgado em compartilhar seus planos de construir um parque temático no Brasil. E não se trata de um parque qualquer, mas sim de algo grandioso e completamente diferente do que ele já apresentou anteriormente na Mega Store de Itapevi, onde transformou o pátio da loja em um miniparque de diversões. está cada vez mais empolgado em compartilhar seus planos deE não se trata de um parque qualquer, mas sim deonde transformou o





Desde que Alexandre manifestou seu desejo de entrar no mundo dos parques, ele não parou de sonhar. Em 2019, surgiram rumores de que ele estaria interessado em comprar o Beto Carrero World, em parceria com o grupo Madero, mas nada foi confirmado. Já em 2022, a Cacau Show publicamente expressou interesse em adquirir o Hopi Hari, abrindo caminho para novos projetos de Alexandre Costa no setor.





Este ano, a Cacau Show fez uma parceria inédita com o Yupie! Park, promovendo uma ação especial de Halloween durante a estadia do parque em Barueri. E logo em seguida, inaugurou sua própria montanha-russa na Mega Store de Itapevi. Mas Alexandre fez questão de deixar claro que isso é apenas o começo.





Ele enfatizou que o novo espaço na Mega Store não se trata do parque dos seus sonhos. "Esse é o sonho grande", ele avisou. E já havia mencionado anteriormente que seu parque "de verdade" seria construído em uma área de aproximadamente 500 mil metros quadrados.





A ideia do dono da Cacau Show é que o verdadeiro parque de diversões da empresa seja diferente de qualquer outro grande empreendimento no Brasil, com uma tematização marcante. "Temos um tema muito rico. Queremos trabalhar intensamente com o olfato, a luz, o som, proporcionando uma experiência imersiva. Se não for assim, não faz sentido para nós", ele explica.





"Essa memória afetiva que vamos criar no parque será levada para as lojas. É uma forma de plantar uma semente nas pessoas", concluiu.





(Com informações do site HapFun).