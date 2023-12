Casal tem motocicleta roubada na estrada de Caucaia do Alto; adolescente é detido

Motocicleta foi recuperada pela PM após fuga e acidente

Estrada de Caucaia do Alto. Foto: Google Street Views

Um casal teve sua motocicleta roubada por criminosos na estrada de Caucaia do Alto, em Cotia, na noite desse sábado (2). Horas depois, um adolescente de 17 anos foi detido, mas negou a participação no roubo.





De acordo com a Polícia Militar, o casal foi abordado por uma moto com dois ocupantes. Um deles simulou que estava armado e anunciou o assalto. As vítimas desceram da motocicleta e foram revistadas. A moto foi roubada.





FUGA E APREENSÃO





Comunicada sobre o roubo, a Polícia Militar fazia patrulhamento pela madrugada deste domingo (3) na rodovia Raposo Tavares, quando avistou uma motocicleta com as mesmas características. Os agentes deram sinal de parada, mas o condutor empreendeu fuga.





Após alguns quilômetros de acompanhamento, sentido interior, o indivíduo caiu da moto, abandonou o veículo, atravessou a rodovia Raposo Tavares e entrou no bairro Jardim Sabiá, sendo alcançado em seguida.





Ao consultar a placa da moto, os policiais constataram que se tratava da mesma que havia sido roubada do casal. Diante dos fatos, conduziram o adolescente e a motocicleta até a delegacia.





No distrito policial, as vítimas reconheceram o adolescente como o autor do roubo. Porém, à polícia, ele negou que teria participação.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, onde o caso é investigado.