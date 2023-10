Cacau Show, em Itapevi, inaugura montanha-russa inédita no Brasil

Atração tem assentos que viram de ponta cabeça (radical) e os giratórios (familiares); veja o valor

Montanha-russa da Cacau Show, em Itapevi. Foto: HapFun / Instagram

A Cacau Show Megastore, em Itapevi, acaba de inaugurar uma montanha-russa com roda de hamster inédita no Brasil.





Chamada de Gira Chocomonstros, ela é de origem italiana e fabricada pela SBF.





A atração tem assentos que viram de ponta cabeça (radical) e os giratórios (familiares).





O mesmo modelo de montanha-russa também terá no Animália Park, em Cotia, mas ainda segue sem previsão para ser inaugurada. Com isso, a Cacau Show saiu na frente com a novidade.





A informação da inauguração do brinquedo foi publicada pelo HapFun – site especializado em parques de diversões. Para dar duas voltas na montanha-russa, o valor é R$20,00.





OUTRAS ATRAÇÕES NA CACAU SHOW MEGASTORE





No parque de diversões da Cacau Show, as crianças também encontram um carrossel de sete metros de altura com diferentes modelos de carrinho: balão, trenzinho, cavalos, barco pirata e mais. O valor é de R$ 10,00 por criança pelo tempo de 5 minutos.





Também tem um trem-cinema com cadeiras que se movem, além de trufas gira-gira, brinquedão com escorregador, cama elástica e um balanço para pessoas com necessidades especiais. Esse espaço é todo gratuito.





Mais no fundo você encontra uma pista de boliche que custa R$ 19,90 por pessoa para 10 jogadas. E bem em frente uma área de infláveis para crianças de todas as idades, sendo que as menores de 6 anos precisam estar acompanhadas de um adulto responsável.





Cacau Show Megastore





Endereço: Estrada Antiga de Itu, 140 – Estância São Francisco, Itapevi – SP





Fica no sentido interior São Paulo na Rodovia Castelo Branco (cerca de 30km / 30 minutos da capital). Referência: painel enorme do Kobra na Castelo.





Dias e horários: todos os dias, das 9h às 20h