Parque Aquático Infantil recebe mais de mil crianças durante inauguração em Carapicuíba

Nesta quinta (21) e sexta-feira (22) a entrada no parque será livre para crianças de 1 a 10 anos; saiba mais

Foto: Prefeitura de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou, no último final de semana, o Parque Aquático Infantil da cidade, dentro do Parque do Planalto.





No sábado (16), segundo a prefeitura, o parque recebeu mais de 600 crianças visitantes, acompanhadas dos pais, que se inscreveram pelo site. Já no domingo (17), o parque atendeu mais 700 crianças inscritas, totalizando 1.300 no fim de semana.





O parque aquático soma 1.500 metros quadrados e tem capacidade para atender 120 pessoas. O equipamento é para crianças de 1 a 10 anos.





Nessa semana, na quinta, 21 e na sexta, 22, a entrada será livre para crianças de 1 a 10 anos, com permanência de 30 minutos. Elas devem estar acompanhadas dos pais e apresentarem documento com foto.





Serviço:





Parque Aquático Infantil





Rua Serra de Mailasqui, 40





Dias 21 e 22 de dezembro





Das 9 às 12 e das 14 às 17 horas