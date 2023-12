IPVA mais barato? veja como calcular o valor do imposto do seu veículo para 2024 em SP

Fazenda prevê arrecadar R$ 27,6 bilhões com o IPVA em 2024

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (21) a tabela de valores venais dos veículos usados para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.





Segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a tabela de valores venais registrou uma queda média de 4,1% nos preços de venda praticados no varejo. O estudo é referente a 12.642 modelos e versões de veículos de todas as marcas.





“A pesquisa, baseada nos valores de mercado de setembro de 2023, comparada ao mesmo período de 2022, identificou maior queda de preços de venda para automóveis, que apresentam recuo de 5,11%. As camionetas e utilitários tiveram queda de 4,35%, seguidos de motos, com redução de 2,26%”, disse a Secretaria da Fazenda de SP.





No entanto, a queda não será para todas as categorias. “Os preços de venda de caminhões subiram 0,52% e ônibus e microônibus fecharam 0,69% acima do valor apurado no ano anterior”, informou a pasta, que prevê arrecadar R$ 27,6 bilhões com o IPVA em 2024.





Calendário de pagamento





Os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa:





À vista





- Cota única em janeiro com desconto de 3%;





- Cota única em fevereiro, sem desconto;





Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 70 ,72





- Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 212,16 e R$ 282,87);





- Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 282,88 e R$ 353,59);





- Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 353,60).





(veja aqui as tabelas completas). Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral em janeiro é concedido desconto de 3%; aos que escolherem pagar em cota única, sem desconto, o vencimento será em 19 de abril. Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro





COMO CONSULTAR O VALOR DO MEU IPVA?





(clique aqui para consultar). Para consultar o valor que o modelo do seu carro vai pagar em 2024 você precisa acessar o site da Secretaria da Fazenda e ter em mãos o código ou Marca/Modelo do veículo, além do ano de fabricação