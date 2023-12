Empório Mega 100, em Cotia, oferece cestas de Natal à pronta-entrega e com preços de fábrica

Na loja de fábrica da Empório você encontrará uma variedade de cestas com diversos itens, perfeitas para agradar a todos os gostos; saiba mais

Empório Mega 100, em Cotia. Foto: Cotia e Cia

#PUBLI: O Natal está chegando e, com ele, a tradição de presentear pessoas queridas com cestas repletas de delícias.





Se você está em busca de cestas de Natal de qualidade, com preços acessíveis e pronta-entrega, a loja da Empório Mega 100, localizada em Cotia, é o lugar ideal para você.





Lá, você encontrará uma variedade de cestas com diversos itens, perfeitas para agradar a todos os gostos.





Uma das grandes vantagens da loja é que eles oferecem preços de fábrica. Isso significa que você poderá adquirir suas cestas de Natal por um valor muito mais acessível do que em outros lugares.





Além dos preços atrativos, a Empório Mega 100 também se destaca pela qualidade dos produtos oferecidos. Todas as cestas são cuidadosamente montadas, com itens selecionados para garantir a satisfação de quem as recebe. Você encontrará opções com vinhos, panetones, biscoitos, queijos, entre outros produtos.





Outra vantagem é a praticidade. Com as cestas de Natal à pronta-entrega, você não precisa se preocupar em encomendar com antecedência ou em enfrentar filas e aglomerações em shoppings e supermercados. Basta ir até a loja da Empório Mega 100 e escolher a cesta que mais combina com o seu estilo e orçamento.





ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO E VEJA MAIS DETALHES





















SERVIÇO





Loja de Fábrica da Empório Mega 100: Av. Vasco Massafeli 1000, Jardim Maria Tereza - Cotia, SP





Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h (sábado, dia 23, a loja ficará aberta das 8h às 13h)





Pague com Pix ou Cartão de Crédito (a loja não aceita dinheiro em espécie)





Mais informações: (11) 4613-1570