Operação da PM em Cotia e Vargem Grande apreendeu mais de 50 veículos

Ação ocorreu na última sexta-feira (15)

Foto enviada pelo leitor Damyen Rodrigo ao Cotia e Cia

A Polícia Militar, por meio do 33º Batalhão, realizou, na última sexta-feira (15), a ‘Operação Cidade Segura’ nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista. A ação contou com apoio do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia e do Comando de Policiamento de Trânsito do Estado de São Paulo.





De acordo com a PM, a iniciativa intensificou o policiamento em especial atenção aos locais com maior incidência criminal, bem como as áreas de concentração comercial, com vistas ao aumento do fluxo de pessoas por conta do final de ano.





Segundo a corporação, a Operação Cidade Segura obteve os seguintes resultados:





- 103 pessoas abordadas;





- 69 veículos vistoriados;





- 53 veículos apreendidos;





- 01 captura de procurado.