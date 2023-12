PAT de Itapevi tem 405 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (18)

Entre as oportunidades, destacam-se 150 vagas disponíveis para as áreas de atendente de lanchonete e atendente de telemarketing.









A Prefeitura de Itapevi oferece, a partir desta segunda-feira (18), mais 405 vagas de trabalho. As chances estão disponíveis em diversas áreas de atuação.Os interessados precisam comparecer presencialmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). No local, é possível obter informações sobre salários, requisitos e benefícios oferecidos pelas contratantes.Para a candidatura, o interessado deve apresentar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF, além de ter cursado o ensino fundamental ou ensino médio, a depender da vaga. O próprio sistema do PAT realiza o encaminhamento, com base no perfil profissional de cada pessoa.Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.Funções oferecidasEntre as oportunidades, destacam-se 150 vagas disponíveis para as áreas de atendente de lanchonete e atendente de telemarketing. Na sequência, aparecem as chances para operador (36) e sinaleiro (30). Para valorizar a inclusão, as Pessoas com Deficiência (PCDs) também podem se candidatar em algumas das funções.Confira as outras funções com empregos disponíveis:- Ajudante de obras- Analista de recursos humanos- Auxiliar de inventário- Jardineiro- Motorista de ônibus rodoviário- Pintor de obras- Porteiro- Recepcionista- Atendente de empréstimo consignado- Servente de limpeza- Técnico em segurança do trabalho- Vigilante