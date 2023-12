Visitamos o Animália Park, uma boa opção para as férias da criançada; VEJA VÍDEO

Fizemos um tour por toda estrutura do parque. O local é simplesmente fantástico! Confira!

Neto Rossi e Laura Rossi no Animália Park, em Cotia

Fomos visitar o Animália Park, em Cotia, nesse domingo (17). Aproveitei que a Laura está de férias da escola e a levei para passear em um dos maiores parques da América Latina – e no quintal de casa.





Faça chuva ou faça sol, a estrutura do Animália foi toda pensada no tempo: você faz todo o trajeto em área coberta. Pensa, ter que andar 6 km (extensão do parque) debaixo desse sol que fez domingo?! Seria uma tortura!





Nosso tour foi pelo Animália Reserva, Animália Floresta e o Animália Diversão. Cada divisão do parque, um atrativo diferente.





No teleférico do Animália

Vimos animais de várias espécies - algumas que nem mesmo no zoológico tradicional tem.





A parte que mais gostei foi do imenso local onde ficam as aves. Elas voam entre as pessoas, interagem e até dão umas bicadas. Um ambiente completamente imersivo.





Mas a Laura pirou mesmo com o parque de diversões - e eu também, afinal, muitos brinquedos são nostálgicos.





Confira no vídeo abaixo todo o nosso tour pelo Animália: