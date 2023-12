MC mirim de Cotia canta com integrantes dos Racionais MCs; ASSISTA | Neto Rossi

O pequeno Dihlan, de apenas 9 anos, realizou um sonho, não somente dele, mas de toda a família; veja

Dihlan com Edi Rock no palco do Sesc Pompeia (SP). Foto enviada à coluna

Coluna Neto Rossi: Um momento que certamente ficará marcado para o pequeno Dihlan Sojo Santana, conhecido como 'Dihhappy', artisticamente.





Rapper e com apenas nove anos, o guri, que mora em Cotia com a família, foi convidado para subir no palco durante o show de Edi Rock, do grupo Racionais MC’s, no Sesc Pompeia (SP), na última sexta-feira (8).





Além de Edi, os integrantes dos Racionais Ice Blue e KL Jay também estiveram presentes.





Dihlan foi acompanhado de seus pais, Elaine Sojo e Cledir Santana (Mano Kimba), e seu irmão mais velho, Damyen, que também é MC.





O ingresso para o evento foi uma surpresa de Elaine para o maridão, em razão do aniversário que comemorou nesse domingo (10).





A família ficou bem em frente ao palco, curtindo o show. No momento em que Edi Rock puxa a música ‘Negro Drama’, ele viu que o pequeno estava cantando e o chamou para cima do palco.





A mãe do garoto então fala: “Edi, ele também canta!”





No primeiro momento, Dihlan ficou travado, como se não acreditasse que aquilo estivesse acontecendo. “Quando a gente chegou no Sesc, o Dihlan falou: ‘mãe, ainda quero cantar nesse palco’. E o sonho dele se realizou”, contou Elaine à coluna.





Edi Rock então chamou Kimba, pai do garoto, para subir no palco e encorajá-lo. Foi neste momento que o pequeno cotiano soltou a voz em cima de uma batida improvisada de beatbox.





O momento foi, inclusive, publicado nos stories do Instagram de Edi Rock.





Veja trechos da apresentação no vídeo abaixo: