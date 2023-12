Acidente entre van escolar e carro deixa 3 crianças feridas na Granja Viana

Ao todo, 14 crianças estavam no veículo

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um acidente envolvendo uma van escolar e um carro deixou três crianças feridas nessa segunda-feira (11), segundo o Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu na rua Roma, na Granja Viana, em Cotia. Ao todo, 14 crianças estavam no veículo. Uma mulher também se feriu no acidente.





De acordo com os bombeiros, um dos meninos, de oito anos, teve escoriações no joelho, outro, de nove anos, ferimentos no rosto, e a motorista da perua apresentou confusão mental. Todos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento Atalaia. Um outro menino de 8 anos foi socorrido pelo pai.





Segundo a Polícia Militar, a motorista do veículo Nissan, que vinha no sentido oposto, teria perdido o controle da direção e batido na van. Com o impacto o eixo da roda da van quebrou e o airbag do veículo abriu.





O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Cotia.