Loja das Casas Bahia é assaltada em Vargem Grande Paulista

Criminoso foi preso em flagrante; veja

Loja das Casas Bahia em Vargem Grande Paulista. Foto: Google Imagens

A loja das Casas Bahia, em Vargem Grande Paulista, foi assaltada na tarde deste sábado (2). O criminoso, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele roubou aparelhos eletrônicos, celulares e R$ 890 em espécie.





Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu a parte de estoque da loja. Ele estava saindo da unidade com um saco grande nas costas. Assim que viu a polícia, o indivíduo tentou correr, mas foi alcançado pelos militares.





Do lado de fora, outro homem aguardava o criminoso em uma motocicleta, porém, ele conseguiu fugir.





Com o criminoso, a PM encontrou um revólver calibre 22. Dentro do saco, estavam os objetos roubados.





Ainda de acordo com a PM, o bandido rendeu as vítimas no caixa, roubou o dinheiro e as obrigou que o levassem até a parte onde fica o estoque da loja.





Os objetos roubados foram devolvidos. As vítimas não ficaram feridas.