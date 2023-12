Criminosos armados assaltam bar e residência na região central de Cotia

Clientes ficaram rendidos dentro do estabelecimento; crime ocorreu na madrugada deste sábado (2)

Crime aconteceu na Av. Brasil. Foto: Google Street Views

Dois criminosos armados assaltaram um bar e uma residência, que fica aos fundos do estabelecimento, na madrugada deste sábado (2) na região central de Cotia. Até o momento, ninguém foi preso. O crime aconteceu na Avenida Brasil.





Segundo a ocorrência, o bar estava aberto, por volta das 3h30, com dois clientes dentro. Dois homens entraram no estabelecimento perguntando se vendia cigarro solto. A proprietária disse que sim. Neste momento, um deles sacou a arma e anunciou o assalto.





De acordo com o registro, um dos bandidos rendeu os dois clientes e abaixou a porta do bar. As vítimas foram obrigadas a permanecerem de cabeça baixa a todo momento.





O segundo assaltante rendeu a proprietária, ordenando que ela adentrasse a residência. O criminoso revirou os quartos dos filhos da vítima. Foram roubados diversos objetos pessoais e também armas airsoft (armas de pressão).





A vítima relatou que os bandidos faziam contato com uma terceira pessoa que estava “vigiando” a rua durante o assalto. Segundo ela, os criminosos trajavam blusas de frio com capuz.





A Polícia Civil realizou perícia no local do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.