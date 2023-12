SP abre inscrições para contratar professores com salários de até R$ 4,4 mil

Os candidatos irão atuar em uma das 1.400 unidades que ofertam classes do 1º ao 5º ano na rede estadual, incluindo escolas do Programa de Ensino Integral (PEI)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.





Os candidatos irão atuar em uma das 1.400 unidades que ofertam classes do 1º ao 5º ano na rede estadual, incluindo escolas do Programa de Ensino Integral (PEI).





deve ser feito AQUI. O prazo para cadastro segue até sexta-feira (22) e





No ato da inscrição, o docente deve optar por uma das 91 Diretorias Regionais de Ensino onde quer atuar. Caso seja convocado para celebração de contrato de trabalho temporário, o candidato deverá apresentar todos os documentos originais autodeclarados/digitalizados.





Podem participar da seleção candidatos com licenciatura plena em pedagogia ou complementação pedagógica em programa especial, curso normal superior ou habilitação específica para o magistério e diploma do curso normal de nível médio.





Docentes com contrato ativo até dezembro de 2023 estão autorizados a concorrer a uma das vagas.





A remuneração será definida de acordo com a carga horária. Nas escolas parciais (30 horas), o salário inicial é de R$ 3.315,41. Já na PEI, os professores cumprem o regime de dedicação exclusiva com jornada correspondente a 40 horas semanais e valor inicial de R$ 4.420,55.