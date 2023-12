Gestante perde bebê após ser encontrada desacordada e queimada em Cotia

Ela segue internada em estado grave; caso é investigado pela Polícia Civil

Foto: Reprodução SBT News

Uma jovem grávida, de 22 anos, foi encontrada desacordada e com queimaduras no corpo dentro de casa, em Cotia. Ela está internada em estado grave. O bebê que a mulher esperava, morreu. As informações são do SBT News.





Stefanie Batista dos Santos está na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital das Clínicas, na capital paulista. Segundo a reportagem, foi a mãe da jovem que a encontrou desacordada, com queimaduras graves, embaixo do chuveiro.





A polícia foi acionada e a perícia foi ao imóvel para encontrar possíveis vestígios. A jovem estava acompanhada de outros dois filhos, de quatro e um ano. Nenhuma das crianças fala ainda, e o caso segue um mistério para a polícia, já que Stefanie disse não se lembrar do que aconteceu.





De acordo com a reportagem, familiares acreditam que ela foi atacada por alguém dentro de casa. No hospital, médicos teriam dito que os ferimentos foram causados por outra pessoa, já que as queimaduras não são semelhantes à de água quente.





A bebê que Stefanie esperava foi enterrada na quinta-feira (30).