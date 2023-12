Praça da Cidadania: Itapevi inaugura espaço de lazer e qualificação profissional

Equipamento foi viabilizado em parceria entre Prefeitura e Estado; inauguração contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas





Nesta quinta-feira (30), a população de Itapevi ganhou o inédito equipamento público da Praça da Cidadania (Rua Penélope, 351 - Parque Wey). O novo dispositivo oferece lazer, cultura e qualificação profissional aos moradores do bairro e região.

O espaço foi garantido graças a um convênio firmado com o Governo do Estado, que ficou responsável pelas obras e pelos cursos de qualificação profissional.

“Esse novo equipamento público será uma ferramenta de transformação social. Não é apenas uma praça, mas um grande espaço para convivência, integração, descobertas de oportunidade profissionais e uma incrível área de lazer e de esportes”, disse o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As obras foram iniciadas em junho de 2022. A administração municipal cedeu a área que abriga a praça. O projeto técnico foi elaborado pela Prefeitura e o Fundo Social de São Paulo (FUSSP). O custeio da obra e manutenção do espaço ficará sob responsabilidade do Estado.

A parceria teve ainda a participação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O trabalho conjunto estabeleceu um processo participativo do espaço entre município e Estado junto à comunidade.

Na prática, a Praça da Cidadania será uma combinação de diversão, cultura e qualificação profissional, pois irá contribuir com a formação da população. Por meio do FUSSP, serão ministrados cursos profissionais nas áreas de Informática, Moda e Arte, Gastronomia, Beleza e Bem-Estar.

A gestão dos cursos será realizada pelo Centro Paula Souza, que administra instituições como Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) e Etec (Escola Técnica Estadual) no estado de São Paulo e que já fazem parte da realidade de Itapevi. Os cursos deverão começar em fevereiro de 2024. A gestão da Praça será de responsabilidade da OSC (Organização da Sociedade Civil) José Pires.

A primeira-dama do estado de São Paulo e presidente do FUSSP, Cristiane Freitas, destacou que o compromisso da Praça “é oferecer qualificação profissional ao cidadão de Itapevi e criar políticas públicas que deem condições de desenvolvimento pessoal e profissional às pessoas. Itapevi será exemplo de desenvolvimento social na região”, completou.

Com a inauguração, a praça de Itapevi será a sexta a funcionar no Estado, sendo duas na capital paulista, uma Guarulhos, uma em Santo André e outra em Osasco.

Detalhes do espaço

Os serviços da Praça da Cidadania estão distribuídos em uma área de 4.077 m² e incluem uma quadra poliesportiva com arquibancadas, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e área de jogos.

Já a Escola de Qualificação Profissional é administrada pelo Centro Paula Souza e levará mais oportunidade à comunidade em situação de vulnerabilidade social. As salas terão as aulas, um Banco do Povo para fomentar o empreendedorismo e outros espaços multiuso e de administração.

O local também conta com uma copa e lavanderia, depósito e almoxarifado, sanitários, área técnica, horta comunitária e canteiro da Escola de Construção Civil. Para reduzir os impactos no meio ambiente, a Praça da Cidadania mantém jardins de chuva para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis. O edifício tem sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

Ao lado da área que abriga o novo dispositivo, está prevista a implantação de um Parque Municipal. Ambos formarão um significativo conjunto de equipamentos públicos para a população.