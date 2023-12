'Férias de 18 dias': prefeito de Cotia decreta 10 pontos facultativos

A justificativa de Rogério Franco são as “comemorações das festas de final de ano”; confira as datas





20 e 21 de fevereiro - Carnaval

6 de abril - Endoenças

9 de junho - emenda de feriado

13 de outubro - emenda de feriado

28 de outubro - Dia do servidor público

3 de novembro - emenda de feriado

16 de novembro - emenda de feriado

17 de novembro - emenda da emenda de feriado

21,22,26,27,28 e 29 - emenda da emenda da emenda da emenda da emenda de feriado

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, decretou mais dez pontos facultativos nos departamentos públicos da cidade. Na prática, muitos dos serviços públicos não atenderão entre os dias 21 de dezembro de 2023 e 7 de janeiro de 2024.O decreto incluiu os dias 21, 22, 26, 27, 28 e 29 dezembro de 2023, bem como 2, 3, 4 e 5 de janeiro de 2024 como ponto facultativo. A justificativa do prefeito são as comemorações das festas de final de ano.Segundo o documento, o ponto facultativo previsto não se aplica às repartições públicas municipais que prestam serviços essenciais. Com isso, as secretarias que devem funcionar normalmente são as de Educação, Fazenda, Saúde, Defesa Civil, Obras e Infraestrutura Urbana, Segurança Pública e Transportes e Mobilidade.Em 2023, a cidade de Cotia terminará com 15 pontos facultativos e 3 feriados municipais. Além dos feriados estaduais e nacionais.