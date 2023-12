Corpo em estado de decomposição é encontrado em estrada de Cotia

Corpo do sexo masculino estava coberto por moscas e folhagens

Imagem reproduzida das redes sociais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia encontrou, na manhã dessa quinta-feira (30), um corpo do sexo masculino em estado de decomposição. O cadáver estava em uma área de mata fechada na estrada do Dae, na região do Jardim Nossa Senhora das Graças. A vítima não foi identificada até o momento.





O local onde o corpo foi encontrado está a cerca de 600 metros do Hospital Nossa Senhora das Graças.





Segundo a GCM, a vítima é da cor branca, estava com as mãos amarradas com uma corda, trajava bermuda preta, com listra branca na lateral esquerda, tênis preto, meias brancas e boné de cor escura. O corpo estava coberto por moscas e folhagens.





O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Cotia.