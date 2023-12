Cotiano disputa a etapa final do Campeonato Brasileiro de Skate | Neto Rossi

William Damascena representa Cotia no campeonato profissional da categoria, que acontece em Santos (SP)

William Damascena. Foto: Divulgação

O cotiano William Damascena foi classificado para a etapa final do Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding 2023. A disputa acontece na cidade de Santos (SP), entre hoje (4) e 10 de dezembro. Damascena vai competir no dia 9.





Damascena tem 36 anos de idade e 23 anos de skate. Morou 5 anos em Barcelona, na Espanha, onde ganhou três campeonatos importantes da modalidade. Ele também já viajou para Alemanha, França, Estados Unidos e Suécia. Sempre em prol do skate.





VEJA ABAIXO A PARTICIPAÇÃO DO SKATISTA NO PODCAST BOM PAPO E CIA













SOBRE O CAMPEONATO





O Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding 2023 é exclusivo para skatistas classificados pelas seletivas regionais, pelo Circuito Profissional de Street 2023. Também pode disputar quaisquer profissionais e master da categoria feminino, devidamente filiados pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), valendo o ranking pelo Campeonato Brasileiro de 2023.





Ao todo, foram abertas cerca de 230 vagas para o torneio nacional, que é apresentado pelo Banco BV e conta com patrocínio da Qix Internacional.





Os nomes foram definidos com base nas seis seletivas classificatórias realizadas nos últimos meses (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Pará-Maranhão-Piauí, São Paulo, Sudeste e Sul), além do ranking profissional formado a partir do Circuito Brasileiro de Street.





A competição irá contar com oito categorias: Masculino Profissional, Masculino Amador, Masculino Iniciante e Masculino Master; Feminino Profissional, Feminino Amador, Feminino Iniciante e Feminino Master.





“O Campeonato Brasileiro de Street é uma competição tradicional do nosso calendário. É um evento que reúne nomes do Brasil inteiro, que se destacaram regionalmente e, assim garantiram vaga. A competição é uma grande oportunidade de aparecer para a cena nacional. Esse ano, ainda temos a presença da categoria Profissional, o que fortalece ainda mais a competição”, destaca Eduardo Musa, presidente da CBSk.





Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna assuntos diversos sobre a cidade e a região