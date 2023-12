Prefeitura de Cotia abre inscrições para castração de cães e gatos na Granja Viana

Os procedimentos serão realizados no dia e horário agendado.









O Setor de Zoonoses de Cotia, está com inscrições abertas para mais uma Ação de Castração de cães e gatos (machos e fêmeas), para os dias 9 e 10 de dezembro. Desta vez a ação acontecerá no Parque São George, na Av. Elias Zarzur, 463, na região da Granja Viana a partir das 8h, para gatos (machos e fêmeas), a partir das 10h, para cadelas e, a partir das 11h30, para cães.



Serviço:

Inscrição para castração de cães e gatos no Parque São George

Link de inscrição:

Datas: 9 (sábado) e 10/12/2023 (domingo)

Horários: a partir das 8h: gatos (machos e fêmeas); a partir das 10h: cadelas; a partir das 11h30: cães

Local: Parque São George

Endereço: Av. Elias Zarzur, 463

Só serão castrados animais inscritos previamente

Apresentar comprovante de inscrição

Gratuito

Vagas limitadas



Só serão castrados os animais previamente inscritos. O formulário de inscrição está disponível em AQUI . Cada família pode inscrever até dois animais, pois o número de animais atendidos é limitado. O sistema bloqueará o acesso ao formulário quando o número de vagas for atingido. A castração é realizada em animais machos e fêmeas com idade a partir de seis meses e que tenham pelo menos 1,2Kg.Os procedimentos serão realizados no dia e horário agendado, ou seja, se o responsável agendou para o dia 9/12, não poderá levar o animal no dia 10/12, e vice-versa. Só devem fazer a inscrição pessoas que terão disponibilidade de levar o seu animal para o procedimento. As vagas são limitadas e a abstenção tira a oportunidade de quem poderia comparecer e não conseguiu fazer a inscrição antes de o número máximo de inscrito ser atingido.