Complexo esportivo em Cotia é alvo de furto e vandalismo; secretário lamenta o ocorrido

De acordo com Cabo Givaldo, crime ocorreu na madrugada do dia 27

Foto publicada no Instagram do secretário de Esportes Cabo Givaldo

O Complexo Esportivo do Atalaia, em Cotia, foi alvo de furto e vandalismo na madrugada do dia 27/12. A denúncia foi feita em rede social pelo secretário de Esportes da cidade, Cabo Givaldo.





Segundo o secretário, além de objetos e estrutura quebrados, foram furtados materiais esportivos e de expediente. “Essa notícia nos entristece, afinal, é um patrimônio público, prezado com muita zeladoria, a fim de oferecer um local agradável a toda a população”, relatou.





Após o período de recesso, Givaldo mencionou que a secretaria retornaria o atendimento ao público com atividades de férias, além da abertura de matrícula e rematrícula nas escolinhas de futebol de campo. “O que, com muito pesar, não será possível tão breve, devido a necessidade de reestruturação do local”, lamentou.





O local atende atualmente centenas de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Cotia e Cia questionou o secretário, via assessoria de imprensa, para saber se há mais detalhes do caso e algum suspeito chegou a ser identificado e/ou preso. Se houver retorno, será acrescentado.