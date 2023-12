Um veículo pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (29) no centro de Cotia. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o carro teve uma pane elétrica. O motorista, de 37 anos, não se feriu. As informações são do Portal Viva.





De acordo com o site, o Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, fazendo o rescaldo. O veículo teve perda total e foi rebocado do local por um guincho.





O caso ocorreu na rua 10 de Janeiro.