Virada do ano no litoral paulista tem 22 praias impróprias para banho; veja lista

Maioria das praias em condições desfavoráveis está no litoral norte do estado, segundo boletim da Cetesb

Foto: G1

O litoral paulista tem 22 praias impróprias para banho. É o que aponta o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), nesta quinta-feira (28).





Segundo a Cetesb, as praias impróprias são:





6 em Ubatuba - Rio Itamambuca, Itaguá (Avenida Leovegildo, 240), Itaguá (Avenida Leovegildo, 1.724), Santa Rita, Perequê-Mirim e Dura;





2 em Caraguatatuba (Tabatinga-perto do Rio e Indaiá);





3 em São Sebastião (São Francisco, Pontal da Cruz e Boiçucanga)





3 na Ilhabela (Itaquanduba, Itaguaçu e Ilha das Cabras)





Na Baixada Santista e Litoral Sul, as praias impróprias são:





1 no Guarujá (Perequê);





3 em São Vicente - Praia da Divisa, Gonzaguinha e Prainha;





4 na Praia Grande - Vila Tupy, Maracanã, Real e Jardim Solemar





De acordo com a Companhia, as condições do tempo, principalmente os alertas para chuvas, podem comprometer a balneabilidade e levar a uma avaliação imprópria para o banho de mar.





“Não se pode deixar de considerar os efeitos das chuvas volumosas, que temporariamente, se sobrepõem aos efeitos da melhoria na infraestrutura de saneamento, podendo prejudicar consideravelmente a qualidade da água do mar. Por isso, evite o banho de mar nas primeiras 24 horas após chuvas intensas”, explicou Claudia Lamparelli, gerente do setor de Águas Litorâneas da Cetesb.