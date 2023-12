Plano de Governo: o que Rogério Franco cumpriu e o que ainda não cumpriu neste mandato

Cotia e Cia fez um levantamento dos principais projetos que estão dentro do plano de governo da atual gestão; veja

Prefeito de Cotia, Rogério Franco. Foto: Reprodução

Rogério Franco está para concluir, em 2024, o seu 2º mandato como prefeito de Cotia. O atual gestor da cidade foi reeleito, em 2020, com 49,3% dos votos válidos e apresentou seu plano de governo intitulado ‘Cotia no Rumo Certo’, na chapa com a vice Ângela Maluf.





Cotia e Cia fez um levantamento das principais propostas incluídas no plano de governo, e avaliou quais já foram cumpridas e quais ainda faltam cumprir.





Dos pontos que ainda não foram concluídos, a reportagem questionou a prefeitura para saber se ainda serão concretizados (veja a resposta no final da matéria).





O QUE AINDA FALTA CUMPRIR

Implementação da creche noturna no município Criação do Pronto-Socorro Veterinário Implantação do Centro de Hemodiálise municipal Manutenção e ampliação do programa de distribuição gratuita anual de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino

Criação da Escola de Governo para capacitação dos servidores municipais Criação do Aplicativo Cidadão, plataforma digital para facilitar a comunicação e a oferta de serviços públicos entre a Prefeitura Municipal e os munícipes Melhoria do serviço de transporte de passageiros, com novas linhas, integrações, revisão das tarifas e soluções que atendam as expectativas e necessidades da população Abertura de rotas alternativas à Raposo Tavares Implantação de ciclovias nos bairros Construção do Parque Municipal na região central Novo velório municipal Implantação de Ecopontos para descarte de entulho Pavimentação da estrada que liga o Jardim Japão ao distrito de Caucaia Implementação do Quartel da Guarda Municipal Ampliação das campanhas para cumprimento da lei do silêncio Expansão do programa Cata-treco Implantação do Centro de Capacitação Profissional, com cursos de geração de emprego e renda Criação do Centro de Convivência do Idoso Implementação do Centro Dia para pessoas com deficiência Implantação da 3ª Unidade do Samu, na Granja Viana Implementação de Laboratório Digital (FabLab) Criação de um programa de contraturno na rede municipal para prática de esportes e lazer Implementação do Polo de Ecoturismo do Morro Grande Implementação do Polo de Turismo em Caucaia do Alto





O QUE O PREFEITO JÁ CUMPRIU

Criação do Balcão Único de Atendimento, integrando diversos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal em um único local Realização do mutirão do emprego Pavimentação da estrada que liga Cotia ao bairro do Caputera Programas de regularização fundiária Ampliação dos Totens de Segurança Implementação de novas câmeras de segurança com detector de placas de veículos nas principais avenidas e acessos aos bairros Sala de monitoramento da Guarda Municipal Implementação da Casa de Passagem para acolhimento de vítimas de violência doméstica Incentivo à visitação de espaços turísticos, patrimônios históricos e culturais





Obras em andamento:

Implantação de um novo CEFOR, em Caucaia do Alto

Teatro Municipal

Pronto Socorro Infantil

(vale ressaltar que não estão inclusos todos os itens, e sim alguns que a reportagem classificou como principais).





O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA





Cotia e Cia questionou a prefeitura sobre os projetos que ainda não foram cumpridos pela gestão. Veja abaixo a nota enviada:





NOTA DA PREFEITURA: Sobre os questionamentos, a Prefeitura de Cotia informa que cerca de 80% dos projetos do Plano de Governo foram concluídos e/ou estão em andamento.





A rotina dinâmica e o cenário não-estático de demandas que chegam à administração pública exigem avaliações e revisões constantes da execução dos projetos. Como exemplo, podem ser citadas as ampliações e implantações de projetos sociais.





No início de 2024 ocorrerão reuniões com os gestores de cada pasta municipal para alinhamento dos projetos, definição sobre início e encaminhamento dos que estão pendentes. Oportuno mencionar que a execução de parte dos projetos dependerá de liberação de recursos de emendas parlamentares.