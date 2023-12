Corpo é encontrado carbonizado, com corda no pescoço e mãos amarradas em São Roque

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas na manhã dessa segunda-feira (11), na Rodovia Renê Benedito da Silva, em São Roque. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).





A vítima, que estava com uma corda no pescoço, foi jogada perto de um córrego e não tinha documentos em seu poder.





Conforme a Polícia Civil, devido ao estado avançado de decomposição, foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos estão em elaboração e serão analisados pela autoridade policial para auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento dos fatos.





O caso foi encaminhado à Delegacia de São Roque, onde o boletim de ocorrência foi registrado.