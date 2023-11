Calamidade climática: El Niño vai agravar a situação em dezembro no Brasil, dizem cientistas

Previsão é que seca se intensifique na Amazônia, assim como o calor no Sudeste e Centro-Oeste e as enchentes no Sul

Foto: Agência Brasil

O clima extremo, que tem registrado recordes de temperatura em todo o Brasil, deve se agravar ainda mais a partir de dezembro em uma fusão de um El Niño muito forte agravado pelo aquecimento global.





O prognóstico foi feito por um grupo de especialistas que participou nesta quinta-feira da mesa-redonda “Crise climática e desastres como consequência do El Niño 2023-2024: impactos observados e esperados no Brasil”, na sede da Academia Brasileira de Ciências (ABC) no Rio de Janeiro.





O fenômeno, segundo os especialistas, ocorre pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico próximas à Linha do Equador. Essa mudança altera a circulação dos ventos e a formação das chuvas em diferentes regiões do planeta.





"A situação está perigosa. A chuva já deveria ter começado na Amazônia Central, mas veio muito fraca. Teremos o prolongamento e acentuação da seca no Norte. Também no Nordeste, já há sinais de que a chuva vai atrasar, e haverá seca. Estamos avisando há meses, o cenário só piora. Os governos já deveriam estar preparados", alertou José Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).





O climatologista Carlos Nobre, copresidente do Painel Científico para a Amazônia, mostrou um estudo, publicado em 2021 na revista Science, no evento. A pesquisa estimava que uma pessoa nascida em 1960 enfrentaria, pelo menos, sete ondas de extremos climáticos ao longo da vida. No Brasil, já ocorreram oito só em 2023.





“Tradicionalmente, nos anos de El Niño, a seca no Norte e Nordeste tendem a ser mais intensas de dezembro a maio. O fato de já estar grave em outubro e novembro significa que dessa vez podem ser catastróficas”, alertou o coordenador-geral de pesquisa do Cemaden, José Marengo.





O que é El Niño?





É um fenômeno que ocorre quando as águas do Pacífico, próximas à Linha do Equador, passam por um aquecimento acima do normal por um período de no mínimo seis meses. Ele altera a formação de chuvas, a circulação dos ventos e a temperatura.





Quais os efeitos do El Niño no Brasil?





Na região Norte, o fenômeno causa secas (de moderadas a intensas), enquanto no Nordeste a estiagem atinge diversas intensidades. No Sudeste, o El Niño aumenta a média de temperaturas, principalmente no verão e no inverno. Já nas regiões Centro-Oeste e Sul, o fenômeno causa chuvas acima da média (e, no caso da primeira, temperaturas mais altas).