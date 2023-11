Quadrilha invade residência e sequestra casal na Granja Viana

Crime foi registrado no 2º DP de Cotia

Um casal foi vítima de roubo e sequestro na região da Granja Viana, em Cotia, na madrugada dessa quarta-feira (29). Os criminosos roubaram o carro e pertences pessoais das vítimas, como relógios e joias. Ninguém foi preso até o momento.





Após o roubo, que durou cerca de 4 horas, os bandidos fizeram o casal de refém e os levaram até uma comunidade próxima à rodovia Raposo Tavares. Os criminosos ainda obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias via Pix.





As vítimas, um homem de 57 anos e uma mulher de 59, foram localizadas momentos depois pela polícia. Elas não estavam feridas. Foi realizada perícia no local do cativeiro. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.