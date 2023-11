Operação Verão: Cotia decreta ações para prevenir enchentes e alagamentos

Decreto foi publicado nesta semana pelo prefeito Rogério Franco; confira

Imagens: Cotia e Cia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, decretou nesta semana a ‘Operação Verão’, cujo objetivo é prevenir os efeitos das chuvas esperadas para o próximo verão. A coordenação ficará à cargo da Secretaria Municipal de Defesa Civil.





De acordo com o decreto, as áreas de risco cadastradas pela Defesa Civil deverão ter ações preventivas para diminuir o impacto das chuvas, como alagamentos e enchentes. Essas ações contemplam, por exemplo, distribuição de panfletos e informativos e notificação aos ocupantes das áreas de alto risco.





“Os bairros onde se situam as zonas de risco serão vistoriados para conhecimento do espaço geográfico onde estão localizadas as residências em eventual risco, que poderão ser desocupadas durante a ação, bem como definidos os locais onde serão alojadas as pessoas”, diz o artigo 4º do documento.





Segundo a prefeitura, serão constituídos, “de maneira urgente”, os Núcleos de Defesa Civil (NUDEC´s), que contarão com representantes de todos os bairros de Cotia e que terão acesso direto aos órgãos públicos municipais. “O monitoramento da área territorial do Município será feito, diuturnamente, pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, que manterá contato com a Defesa Civil do Estado, repassando, mediante boletins diários, os dados aos NUDEC´s, bem como aos demais órgãos competentes”, complementa.





Ainda de acordo com o decreto, serão desenvolvidas campanhas para que a população não jogue entulho, lixo ou quaisquer outros tipos de materiais perto de bueiros, córregos ou caminhos de águas pluviais. “A população deverá ser conscientizada, também, de que o lixo doméstico só deve ser colocado para coleta em até duas horas antes do horário previsto para a passagem do caminhão e nunca antes”, explica o artigo 7º do documento.