PM é preso após atirar e matar criminoso na Granja Viana

O PM disse em depoimento na delegacia que atirou em legítima defesa, após o bandido tentar desarmá-lo

Foto: Portal Viva

O policial militar que atirou e matou um criminoso durante ocorrência de roubo, na noite dessa quarta-feira (8), na Granja Viana, foi preso nesta quinta-feira (9). Ele passará por audiência de custódia amanhã (10). Outros dois PMs que participaram da ação vão responder administrativamente.





Segundo a Corregedoria da Polícia Militar, o 2º Sargento da PM “vislumbrou crime militar durante o disparo que levou a óbito indivíduo desconhecido”. O momento foi registrado por câmeras de monitoramento. Cotia e Cia não conseguiu acesso às imagens.





Em seu depoimento na delegacia, o PM disse que atirou em legítima defesa, pois o criminoso tentou desarmá-lo. Eles entraram em luta corporal, momento em que o policial teria atirado contra o peito do indivíduo. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu e acabou falecendo.





Outros dois criminosos foram presos. Eles estavam foragidos da Justiça após serem condenados por homicídio em Itapecerica da Serra.





ENTENDA O CASO





Na noite dessa quarta, três bandidos armados estavam em um veículo roubado. A Polícia Militar começou a perseguição na saída do Rodoanel para a rodovia Raposo Tavares.





Segundo a PM, assim que os criminosos entraram na Granja Viana, foram impedidos de continuar a fuga devido ao trânsito. Eles chegaram a colidir em alguns veículos.





Dois deles desceram do carro e invadiram uma escola. Eles tentaram roubar outro veículo, mas não conseguiram. A dupla foi cercada e presa pela PM.





O terceiro bandido permaneceu dentro do carro roubado. De acordo com a PM, assim que um policial foi algemá-lo, ele tentou tomar a sua arma e acabaram entrando em luta corporal. O PM disparou no peito do criminoso. Ele foi socorrido, mas não resistiu e veio à óbito.





No interior do carro roubado os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Com um dos criminosos detidos a PM encontrou um revólver calibre 32.





O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Cotia, na Granja Viana.