Colecionadora de títulos, professora Samira é a convidada do Bom Papo desta sexta

Podcast será transmitido ao vivo, a partir das 19h15, pelo Youtube; saiba mais

Professora Samira Mohamad. Foto: Reprodução

Bom Papo e Cia chega a sua 51ª edição nesta sexta-feira (10). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube (AQUI), recebe a professora de Educação Física, Samira Mohamad, que também é Bacharel em Turismo. chega a suaO podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo, recebe a, que também é Bacharel em Turismo.





Samira, que trabalha há 9 anos na rede municipal de Cotia, já foi atleta de futsal da equipe feminina do município. Também já passou pela Secretaria de Esportes e foi assessora de Ângela Maluf, na Secretaria da Mulher de Cotia.





Entre suas conquistas, foi premiada com o 3º lugar no 11º Prêmio Ação Destaque, da editora Opet, com o Projeto “Entrelinhas Circenses em Tempos de Pandemia”, onde concorreu com professores da educação infantil de todo o Brasil, em 2021.





Neste mesmo ano, foi co-autora do livro ‘Brincar é Coisa Séria’, com atividades para todas as idades e escrito por professores de todo o Brasil. E conquistou o 1º lugar no 12º Prêmio Ação Destaque, da editora Opet, com o Projeto ‘Capoeira e Cidadania: Vamos entrar nesta roda?’





"Professores do Brasil", da ESPN, por desenvolver aulas de Tênis nas escolas de Cotia em que trabalha. Por fim, foi destaque na sériepor desenvolver aulas de Tênis nas escolas de Cotia em que trabalha.





Vamos conhecê-la melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.