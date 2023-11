Cotia apresenta “situação crítica” de falta de energia, diz Enel

Moradores realizaram manifestação contra a falta de energia elétrica pelo 3º dia seguido na cidade

Equipe da Enel religou energia em bairro de Cotia após manifestação nesta quinta-feira (9). Foto emnviada ao Cotia e Cia

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo, disse, nesta quinta-feira (9), que as cidades de Cotia e Embu das Artes são as que apresentam “situação mais crítica de falta de energia”, após as chuvas que atingiram a região na última sexta-feira (3).





De acordo com a Enel, são 1.300 imóveis sem luz nas duas cidades. Em nota, a empresa diz que técnicos seguem trabalhando desde a madrugada em uma ocorrência complexa que envolve árvores e a substituição de postes em Cotia e Embu para restabelecer a energia desses clientes.





A concessionária alega o fornecimento de energia foi reestabelecido "a praticamente todos os clientes impactados na semana passada."





Em paralelo, entretanto, atua para normalizar cerca de 30 mil registros de falta de luz que ocorreram nos dias seguintes à tempestade.