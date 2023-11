Perseguição na Raposo Tavares termina com bandido morto e 2 presos na Granja Viana

Ocorrência teve fuga, acidente e invasão a uma escola; veja a reportagem

Foto: Portal Viva.





Um criminoso morreu e dois foram presos na noite desta quarta-feira (8) na Granja Viana. Os três estavam em um veículo roubado. A Polícia Militar começou a perseguição na saída do Rodoanel para a rodovia Raposo Tavares.





Segundo a PM, assim que os criminosos entraram na Granja Viana, foram impedidos de continuar a fuga devido ao trânsito. Eles chegaram a colidir em alguns veículos.





Dois deles desceram do carro e invadiram uma escola. Eles tentaram roubar outro veículo, mas não conseguiram. A dupla foi cercada e presa pela PM.





O terceiro bandido permaneceu dentro do carro roubado. De acordo com a PM, assim que um policial foi algemá-lo, ele tentou tomar a sua arma e acabaram entrando em luta corporal. O PM disparou no peito do criminoso. Ele foi socorrido, mas não resistiu e veio à óbito.





No interior do carro roubado os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Com um dos criminosos detidos a PM encontrou um revólver calibre 32.





A ocorrência foi registrada no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.