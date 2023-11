Do Paraguai para Cotia: Polícia apreende mais de 200 kg de maconha em caminhão

Motorista disse que foi enganado, pois acreditava que a mercadoria era de “essências para narguilé”

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu, nessa quarta-feira (8), 238 quilos de maconha na altura do km 194 da rodovia Raposo Tavares, no município de Angatuba (SP). A droga, que estava sendo transportada em um caminhão desde o Paraguai, tinha como destino a cidade de Cotia, segundo as investigações. O motorista do caminhão foi detido.





Na delegacia, os policiais abriram o baú do caminhão e encontraram 13 caixas de papelão além de 139 peças de bobinas. Ao abrirem as caixas, os investigadores localizaram 443 tabletes de maconha. À polícia, o motorista disse ter sido “enganado”, pois achava que estava transportando “cigarrilhas e essências para narguilé”.





O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso é investigado pelo 2º DP de Cotia, na Granja Viana.