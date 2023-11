Do Jazz a MPB: Animália Park agora tem sua banda inspirada em New Orleans (EUA)

Formação conhecida como Brass Band se apresenta de quinta a domingo no parque, em Cotia

Animália Band. Foto: Divulgação

O Animália Park, em Cotia, está com uma novidade aos visitantes do parque. Trata-se da banda ‘Animália Band’, formada por seis músicos que tocam trombone, trompete, flugelhorn (instrumento de sopro da família do trompete), saxofone, tuba e percussão.





A ideia foi inspirada no modelo consagrado das ruas de New Orleans. Essa formação é conhecida como Brass Band - conjuntos compostos por instrumentos de metais e de sopro, na maioria das vezes com percussão.





E o repertório é bem eclético, vai de Raça Negra a Frank Sinatra. Ou, de Raul Seixas a Despacito. Os integrantes tocam enquanto andam pelo saguão central, recepcionando quem chega.





Os visitantes podem conferir a atração musical quando chegam ao parque (na bilheteria), no Restaurante Central no horário do almoço e no final do dia próximo ao Animália Diversão (perto do horário de saída dos visitantes).





A Animália Band se apresenta de quinta a domingo.