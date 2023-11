Pela inclusão: Prefeitura começa a implantar jardim sensorial em Caucaia do Alto

Iniciativa conta com a participação de crianças autistas

Foto: Divulgação

Está em andamento a implantação do primeiro Jardim Sensorial da Prefeitura de Cotia. O local escolhido foi o Fundo Social ‘Nicolas e Enzo Degaki’, em Caucaia do Alto.





O projeto está sendo realizado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, em parceria com o Fundo Social e com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A iniciativa tem ainda a participação direta dos inscritos no Projeto Acolher – que atende crianças autistas e seus responsáveis, por meio de uma parceria com a Unip.





“Já plantamos diversas espécies de árvores, horta e flores. O Jardim Sensorial oportuniza um despertar de consciência ecológica além de estimular os cinco sentidos humanos”, explicou a Secretaria do Verde.





O projeto também prevê o uso de materiais recicláveis que serão utilizados na construção dos caminhos sensoriais, de suportes para plantas aromáticas, brinquedos e acessórios para estímulos, entre outros.





O QUE É UM JARDIM SENSORIAL





O Jardim Sensorial é um ambiente com plantas, flores, texturas, cores, aromas e sons, proporcionando uma experiência para os sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O cronograma de implantação do jardim prevê ainda, a participação das crianças com autismo, pois promove relaxamento e bem-estar.





Na publicação ‘Identificação, seleção e caracterização de espécies vegetais destinadas à instalação de jardins sensoriais táteis para deficientes visuais’, de J.F.M.C Leão, o jardim é descrito como ‘um local que permite uma grande experiência sensorial, onde a visão é despertada pelas diferentes cores e formas das plantas, o olfato é aguçado pelos cheiros de flores e frutos, o paladar através da degustação dos alimentos, a audição pelo barulho do vento nas folhas e o tato pelas diferentes texturas encontradas com auxílio, seja das mãos ou dos pés’.





De acordo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o projeto do Jardim Sensorial será trabalhado nas próximas semanas.